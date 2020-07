Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal-Jungbusch: In Tiefgarage und Keller eingebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal-Jungbusch (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (20./21.07.) hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Tiefgarage in der Nelkenstraße auf und entwendeten drei abgeschlossene Fahrräder. Aus einem abgeschlossenen Keller in der Beilstraße wurden rund dreißig Angeln, Angelzubehör und Ersatzteile sowie einen Drehschleifstein mit Kurbel und Gardinenstangen im Gesamtwert von ca. 900EUR entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621-718490 bzw. Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-12580 zu melden.

