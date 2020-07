Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr einen in der Fritz-Frey-Straße am Fahrbahnrand abgestellten Seat Leon. Der Seat hat eine Kratzspur, welche sich über beide Türen der Fahrerseite erstreckt. Der Sachschaden beträgt rund 2.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-45690 zu melden.

