Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Stoppschild missachtet - Unfall verursacht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstag missachtete ein 50-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Moselstraße/ Carl-Benz-Straße ein Stoppschild und übersah einen von rechts kommenden 49-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

