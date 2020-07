Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unachtsamkeit verursacht Auffahrunfall

Mannheim-Vogelstang (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr auf der Chemitzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war Richtung Spreewaldallee unterwegs, als ihm aufgrund von Unachtsamkeit ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer hinten auffuhr. Der Opelfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und fuhr in einen Grünstreifen. Dabei wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell