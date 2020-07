Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Müllbehälter in Brand gesetzt - 1.500 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 3.35 Uhr verständigte ein Zeuge die Feuerwehr, nachdem er auf einem Parkplatz in der Ludwig-Guttmann-Straße lichterloh brennende Müllbehälter bemerkt hatte. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie sich herausstellte, waren ein Rollmüllcontainer und eine Standmülltonne in Brand gesetzt worden, beide Behälter wurde völlig zerstört. Der Zeuge hatte im näheren Bereich drei Personen gesehen, eine Beschreibung war ihm aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell