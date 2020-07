Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Strohballen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf einem Grundstück entlang des Fahrradweges zwischen Wiesloch und Dielheim haben Unbekannte am Dienstagabend gegen 20 Uhr zwei große Strohballen in Brand gesetzt. Zwei weitere Strohballen lagen auf dem Radweg. Mehrere Zeugen hatten das Feuer entdeckt und die Polizei verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wiesloch, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten an den Brandort kam, hatte das Feuer rasch gelöscht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

