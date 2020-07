Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: 36-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitagnachmittag im Stadtteil Schönau ereignete, wurde eine 36-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine 32-jährige Frau war kurz nach 14 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Lilienthalstraße in Richtung Sonderburger Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr die 36-Jährige mit ihrem Fahrrad die Lilienthalstraße in gleicher Richtung. In Höhe der Friedrich-Dürr-Straße kam es zwischen den beiden aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Radfahrerin stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde nach ambulanter Behandlung jedoch wieder entlassen.

Während der Unfallaufnahme musste die Lilienthalstraße kurzzeitig gesperrt werden. Auch der Linienverkehr der rnv musste währenddessen umgeleitet werden. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Da der genaue Unfallablauf konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell