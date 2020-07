Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwendeten Werkzeug aus einer Gärtnerei - Zeugen gesucht - Ergänzung Tatzeitraum

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwendeten Werkzeug aus einer Gärtnerei - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag, 17.07.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 06.15 Uhr unberechtigt Zugang zu einem verschlossenen Werkzeuglager einer Gärtnerei in der Röntgenstraße und entwendeten zwei motorisierte Gartengeräte der Marke Stihl. Mit Hilfe eines mitgebrachten Bolzenschneiders durchtrennten die Unbekannten eine Kette, mit der die Geräte am Mauerwerk gesichert waren. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 in Verbindung.

