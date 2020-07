Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handy-Shop - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen entwendeten bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen um 1.40 Uhr aus einem Handy-Shop in der Steinsbergstraße. Ein aufmerksamer Zeuge, der durch die Alarmanlage aufmerksam wurde und beim Nachschauen zwei Männer in dem Laden erkannte, hatte die Polizei verständigt. Beim Eintreffen von zwei Streifen hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen und entkamen unerkannt. Wie sich herausstellte, hatten die Täter die Eingangstüre aufgehebelt. In den Auslagen fehlten einige Handys, die genaue Anzahl und was weiter entwendet wurde, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Sinsheim verschloss die Tür, der Besitzer wurde informiert. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell