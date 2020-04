Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fußgänger von zwei Männern überfallen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Ostermontag (13. April 2020) haben zwei Männer einen Fußgänger auf dem Luisenplatz angegriffen und beraubt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Als der 32-jährige Fußgänger gegen 4:15 Uhr über den Luisenplatz ging, sprachen ihn zwei Männer an und fragten nach Feuer. Dann schlugen und traten sie unvermittelt auf den 32-Jährigen ein und brachten ihn zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt. Sie entwendeten seine Geldbörse sowie sein Smartphone und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Mann aus Willich suchte anschließend eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Täter sind circa 1,80 m groß, trugen schwarze Jogginganzüge und sprachen gebrochenes Deutsch.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (196)

