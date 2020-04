POL-KR: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl - drei Männer festgenommen

Polizeipräsidium Krefeld

Die Polizei Krefeld hat am heutigen Donnerstag (9. April 2020) drei Männer nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Mevissenstraße auf frischer Tat festgenommen.

Ein Ladendetektiv hatte das Trio zunächst an einem Markt in Moers beobachtet. Da sie offenbar gestört wurden, fuhren sie mit einem Opel Astra zum Supermarkt derselben Kette an der Mevissenstraße in Krefeld. Der Ladendetektiv folgte ihnen unauffällig und informierte dabei die Polizei Krefeld.

Die postierte gegen 13:30 Uhr Einsatzkräfte im Umfeld während der Detektiv den Männern folgte. Er beobachtete sie dabei, wie sie ihre Beute in einen Rucksack steckten und im Abstand von 3 Minuten einzeln zum Auto gingen. Dort nahmen Polizeibeamte die Männer nacheinander fest.

Im Rucksack eines Mannes fanden sie eine selbstgebastelte Tasche, deren Seitenverkleidung aus Alufolie bestand. Darin befanden sich insgesamt 23 Packungen Rasierklingen im Warenwert von mehr als 600 Euro.

Die Tatverdächtigen (27,27 und 39 Jahre) stammen aus Georgien. Sie wurden bereits am 7. April 2020 bei einem ähnlichen Ladendiebstahl in Düsseldorf vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an. (194)

