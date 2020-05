Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten ein Mofa.

Salzgitter, Bad, Veronikastraße, 14.05.2020, 11:00 Uhr-21.05.2020, 10:00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Kellerraum eines Wohnhauses ein braunes Zündapp-Mofa und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/825-0.

Täter brachen in eine Gartenlaube ein.

Salzgitter, Bad, Dieselstraße, 20.05.2020, 23:00 Uhr-21.05.2020, 10:45 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung einen widerrechtlichen Zugang in eine Gartenlaube und entwendeten im weiteren Tatverlauf u.a. ein elektronisches Gerät. Es entstand ein Schaden in Höhe von 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/825-0.

