Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten Bargeld.

Salzgitter, Lebenstedt, Seeblick, 19.05.2020, 11:30 Uhr. Zwei unbekannte Täter gaben sich gegenüber einem älteren Mann als Gartenarbeiter aus. Nachdem einer der Täter den Geschädigte in ein Gespräch verwickelt hatte, begab sich der zweite Täter in das Haus und entwendete dort Bargeld.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: ca. 175 cm, kräftige, stabile Statur, ca. 40-45 Jahre, schwarze Haare, Seiten kurz geschoren, oben länger, sprach hochdeutsch, blaue Jacke ohne Kapuze und Aufschrift, dunkle Stoffhose, trug keinen Schmuck bzw. keine Tattoos.

Person 2: ca. 180 cm, schlank, ca. 45-50 Jahre, dunkle, kurze Haare, sprach hochdeutsch, graue Kleidung.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Täter entwendeten nach Einbruch elektronische Geräte.

Salzgitter, Bad, Burgstraße, 18.05.2020, 15:00 Uhr-19.05.2020, 06:00 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Täter sich einen gewaltsamen Zugang in die Räume einer Betreuungseinrichtung verschafft hatten und im weiteren Tatverlauf elektronische Geräte erbeuteten. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad, Telefon 05341/8250.

