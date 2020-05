Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.05.2020

Peine (ots)

Reifen an Fahrzeug zerstochen

Unbekannte Täter zerstachen zwei Reifen eines VW Transporters, welcher auf dem Gelände der Gebläsehalle in Ilsede abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/370750, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 21:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Pelikanstraße/Kirchvordener Straße/Buschweg in Vöhrum zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Peine wollte mit seinem PKW vom Buschweg kommend geradeaus in die Schwicheldter Straße fahren. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er den vorfahrtberechtigten PKW eines 30-jährigen Peiners, welcher die Pelikanstraße in Richtung Kirchvordener Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 30-Jährige leicht verletzt wurde.

Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

