POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Polizei sucht geschädigtes Fahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 17.05.2020, 11:30-12:30 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw beim Befahren der Neißestraße einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw beschädigt hatte. Offensichtlich habe er den linken Außenspiegel des Fahrzeuges touchiert und dabei beschädigt. Zu dem geschädigten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass dieser grün sei.

Der Verursacher entfernte sich anfänglich von der Unfallstelle, zeigte jedoch später den Unfall bei der Polizei an.

Die Polizei sucht den geschädigten Pkw. Sollte an ihrem grünen Pkw eine Beschädigung erkennbar sein und haben sie im Unfallzeitraum in der Neißestraße geparkt, werden sie gebeten, sich mit der Polizei unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

