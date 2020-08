Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Schulgebäude ein

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

In der Nacht von Samstag (29. August, 8.50 Uhr) und Sonntag (30. August, 8.45 Uhr) sind Unbekannte in ein Schulgebäude im Herrnscheider Weg in Drolshagen eingedrungen. Dafür hebelten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Nebentür des Schulgebäudes auf. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und Schränke. Dabei richteten sie einen hohen Sachschaden an. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten sie nichts. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell