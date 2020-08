Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Update zur Meldung "Verkehrsunfall mit Flucht" vom heutigen Tage

Drolshagen (ots)

Am späten Samstagnachmittag stellte sich ein 25-jähriger Meinerzhagener in der Polizeiwache Olpe und gab an, der flüchtige Unfallverursacher zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort".

