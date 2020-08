Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 93-jährige Fußgängerin angefahren

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (27. August) hat sich gegen 11.45 Uhr auf der Straße "Westwall" in Attendorn ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin ereignet. Zunächst beabsichtigte eine 47-Jährige ihren Pkw aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben eine 93-jährige Fußgängerin. Infolgedessen fuhr sie diese an, sodass die Fußgängerin stürzte. Die 93-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

