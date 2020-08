Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Altenhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw hat sich am Donnerstag (27. August) gegen 9.15 Uhr an der Einmündung Helmut-Kumpf-Straße/ Hundemstraße in Altenhundem ereignet. Eine 69-Jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw, von der Hundemstraße nach links in die Helmut-Kumpf-Str. abzubiegen. Dabei übersah sie eine ihr entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte, Fahrradfahrerin. Obwohl die 31-Jährige noch versuchte, ihr Fahrrad abzubremsen, kollidierten die Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

