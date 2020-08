Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrrad am Busbahnhof in Altenhundem gestohlen - Zeugen gesucht

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 06.25 und 13.30 Uhr ein Mountainbike am Busbahnhof in Altenhundem. Der Geschädigte hatte das Rad im Bereich der Stellplätze mit einem Spiralschloss an einem Bodenanker befestigt. Nach seiner Rückkehr fehlte sowohl das Mountainbike als auch das Schloss. Das Rad der Marke Univega ist schwarz mit roten und weißen Elementen, auffällig ist eine weiße Sattelstütze. Der Wert des Rades liegt bei ca. 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell