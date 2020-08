Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger bei Rollerunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Dienstag (25. August) hat sich gegen 11.25 Uhr auf der Schützenstraße ein Rollerunfall unter Beteiligung von zwei 17-Jährigen ereignet. Der Fahrer befuhr gemeinsam mit einem Freund mit seinem Roller die Straße und beabsichtige, nach rechts in Richtung des Städtischen Gymnasiums abzubiegen. Als sich ein Teil der vorderen Verkleidung, kurz vor der Kreuzung Seminarstraße/ Schützenstraße, löste, überfuhr der Fahrer dieses und kam mit dem Roller von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzten beide auf die Straße und wurden verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden an dem Roller im dreistelligen Eurobereich.

