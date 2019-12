Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Massenschlägerei in Emmerich

sechs Personen verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag, 02.12.2019, gegen 20:50 Uhr, kam es auf der Straße vor dem Willibrord-Gymnasium in Emmerich zu einer Schlägerei. Unter Verwendung von Stöcken und anderen Schlagwerkzeugen schlugen bis zu 20 Personen aufeinander ein. Es wurden dabei insgesamt sechs Personen verletzt. Neben fünf leicht verletzten Personen wurde eine schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Nachdem die Beteiligten getrennt werden konnten, wurden vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen insbesondere auch hinsichtlich der Ursache dauern an. Es waren neben dem Rettungsdienst über 30 Polizeibeamte im Einsatz.

