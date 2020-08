Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen mehrere Pkw

Olpe (ots)

Am Samstag (22. August) haben Unbekannte in der Seminarstraße in Olpe gegen 3.20 Uhr mehrere geparkte Pkw beschädigt. Ein Zeuge gab an, dass er aufgewacht war und aus dem Fenster zwei Personen auf der Straße sah, die die Scheibenwischer von mehreren Fahrzeugen beschädigten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Rhoder Weg. Insgesamt wurden drei Pkw beschädigt und es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Der Zeuge beschrieb die Männer folgendermaßen: 1. Person: - jung, ca. Anfang 20 - auffällig klein, nur ca. 160 cm groß - schlanke Figur - sehr kurz rasierte Haare, helle Stoppeln - grau-weißes T-Shirt (unten helle Stellen, Schulterpartie grau abgesetzt) - lange, blaue Jeanshose 2. Person: - jung, ca. Anfang 20 - normale Größe, ca. 180 cm groß - schlanke Figur - sehr kurz rasierte Haare, eher helle Stoppeln - dunkles T-Shirt - lange, blaue Jeanshose

Am Samstagmittag meldete sich nachträglich noch eine Geschädigte, deren Auto ebenfalls in der Straße geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-0 entgegen.

