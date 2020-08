Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Attendorn (ots)

Am Samstag um 17:00 Uhr fuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 880 aus Rtg. Oberveischede in Rtg. Mecklinghausen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer Linkskurve zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.An seinem Krad entstand geringer Sachschaden.

