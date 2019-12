Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Schwarzer Kleinwagen nach Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen touchierte ein schwarzer Kleinwagen beim Überholen den Kia einer 39-Jährigen und fuhr daraufhin weiter. Die Kia-Fahrerin wollte gegen 7:30 Uhr von der Ahmser Straße nach rechts in die Buschortstraße einbiegen, als der dunkle Wagen den weißen Kia hinten links streifte. Dabei verlor das schwarze Auto, vermutlich ein Opel, eine Radkappe. Der Wagen fuhr nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung Herford. Ein Zeuge konnte ein Kennzeichenfragment ablesen: LIP - M. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise auf den schwarzen Wagen nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell