POL-OE: Kräder kollidieren mit LKW

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag kam es im Ortsteil Iseringhausen zu einem Unfall zwischen einem LKW und zwei Krädern. Der Fahrer eines Langholztransporters befuhr gegen 16 Uhr die Brachtpetalstraße in Fahrtrichtung Berlinghausen. Vor der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße verringerte er nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit, um mit dem Fahrzeug nach rechts in Richtung "Zur Vogelstange" abzubiegen. Dazu befuhr er die Straße mittig mit geringer Geschwindigkeit. Ihm entgegen kamen zwei 22-jährige Kradfahrer, die nach der Kurve der abknickenden Vorfahrtsstraße eine Kollision mit dem LKW nicht verhindern konnten und zu Boden stürzten. Der Unfallbereich befindet sich in einer 30iger Zone. Ein Kradfahrer wurde leicht verletzt, der andere schwer. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

