Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer - Verursacher flüchtet

Attendorn (ots)

Am Samstag um 18:40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer mit seiner 56 Jahre alten Sozia die Ihnestraße aus Richtung Meinerzhagen in Fahrtrichtung Albringhausen. Am Abzweig Pütthof kam ihnen ein silberner Golf entgegen, welcher beabsichtigte in Richtung Pütthof abzubiegen. Erst machte es den Anschein als würde der Pkw-Fahrer den entgegen kommenden Kradfahrer wahrnehmen, dann bog er jedoch kurz vor dem Motorrad ab, so dass dieses eine Vollbremsung einleiten musste und sowohl Fahrer als auch Sozia zu Fall kamen. Durch den Sturz wurde der Fahrer des Motorrads schwer und seine Sozia leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer setzte sein Fahrt in Richtung Pütthof fort, kam jedoch nach einigen Minuten zur Unfallstelle zurück. Dort sah er die verletzten Motorradfahrer, wendete und fuhr abermals in Richtung Pütthof davon. Die Fahndung sowie die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden an dem Krad in Höhe von ca. 3500 EUR. Das Zweirad wurde abgeschleppt. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war für den Zeitraum von ca. 1 Stunde voll gesperrt, eine Ableitung war eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell