Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer leistet Widerstand und kommt ins Polizeigewahrsam

Lennestadt (ots)

Am Samstag um 13:30 Uhr wurde die Polizeileitstelle über einen Randalierer im Hit-Markt in Altenhundem in Kenntnis gesetzt. Dieser war mit dem ihm ausgehändigten Pfandgeld nicht zufrieden, woraufhin er die Mitarbeiter anschrie und unbeteiligte Kunden schubste. Anschließend verließ er das Geschäft und randalierte auf der Straße weiter. Auch die eintreffenden Polizeibeamten konnten ihn nicht beruhigen. Stattdessen wehrte sich der 49-jährige Mann gegen die anstehende Identitätsfeststellung und versuchte die Beamten zu treten. Außerdem spuckte er in ihre Richtung und versuchte sie zu beißen. Der Randalierer wurde durch die Beamten fixiert und für den Rest des Tages in das Polizeigewahrsam nach Olpe verbracht. Gegen den stark alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

