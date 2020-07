POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 24. Juli 2020:

Polizei Salzgitter

Denkte: Unfall mit 1,71 Promille

Donnerstag, 23.07.2020, gegen 23:20 Uhr

Vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung kam am Donnerstagabend ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Leipziger Straße in Groß Denkte nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit zwei, auf einem Privatgrundstück abgestellten PKW, wobei ein PKW noch gegen eine Gebäudewand geschoben wurde. Auch ein Zaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 27000 Euro, wobei alle Autos abgeschleppt werden mussten. Der Alkoholtest beim 39-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,71 Promille, ein Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Wendessen: Einbrüche in Gartenlauben

Mittwoch, 22.07.2020, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 23.07.2020, 15:30 Uhr

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter fünf Gartenlauben im Kleingartenverein Wendessen, Am Friedhof, auf. Aus den Lauben wurde vorwiegend vorgefundenes Werkzeug entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 /933-0.

Wolfenbüttel: E-Bike entwendet

Mittwoch, 22.07.2020, zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

Am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde ein in der Räubergasse / Ecke Neuer Weg gesichert abgestelltes Pedelec der Marke Flyer,L8 Premium, entwendet. Der Wert des grauen Fahrrades wird mit zirka 2500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

