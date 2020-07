Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 23. Juli 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Engelnstedt: Woher stammt dieser Transportwagen?

In der Nacht zum 08.06.2020 verübten Unbekannte einen Einbruchsdiebstahl in ein Café in Salzgitter-Engelnstedt. Die Täter hatten einen Tresor aus seiner Verankerung gebrochen und wollten diesen mit einem Wagen, den sie mitgebracht haben müssen, abtransportieren. Dieser Versuch ist aber gescheitert; die Täter sind ohne Beute abgezogen. Diesen mitgebrachten Transportwagen haben die Täter zurückgelassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des abgebildeten Wagens geben können. Wo fehlt ein solcher Wagen? Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0.

