Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 23. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Mittwoch, 22.07.2020, gegen 07:50 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich in Schladen im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 82 zur Bundesautobahn A 36 / Kreisstraße 89 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 61-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte eine 32-jährige Autofahrerin offenbar mit ihrem PKW nach links abzubiegen und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende Auto der 61-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß verletzt sich die 61-Jährige, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell