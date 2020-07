Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 22. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Reifen von sechs PKW zerstochen

Dienstag, 21.07.2020 bis Mittwoch, 22.07.2020

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Reifen von mindestens sechs in der Uferstraße in Schöppenstedt zum Parken abgestellte PKW. Betroffen waren demnach ein schwarzer Ford Kuga, ein blauer Mercedes, ein grauer Skoda Fabia, ein weißer Toyota Auris, ein blauer VW Passat sowie ein grauer VW Touran. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Unfall mit drei beteiligten PKW und drei leicht verletzten Personen

Dienstag, 21.07.2020, gegen 13:50 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Dienstagmittag eine 34-jährige Autofahrerin auf dem Neuen Weg auf ein vor ihr verkehrsbedingt wartenden PKW eines 28-jährigen Fahrers auf und schob diesen wiederum auf den davor wartenden PKW einer 52-jährigen Fahrerin. Durch den Unfall verletzte sich die 34-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin sowie zwei Mitfahrer aus den anderen beteiligten PKW leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10000 Euro geschätzt.

