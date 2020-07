Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.07.2020

Peine (ots)

Pedelec entwendet

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 00:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein in der Hagenstraße in Peine gesichert abgestelltes Pedelec. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

PKW aufgebrochen

Erneut kam es zu einem Einbruch in einen PKW. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Unbekannte Täter zerstörten die Beifahrerscheibe eines Audi, welcher in der Braunschweiger Straße in Peine abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Geldbörse, welche in einer Tasche auf dem Beifahrersitz lag. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursachte der unbekannte Fahrer eines Fahrzeuges, als er beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten VW Golf stieß und diesen dadurch beschädigte. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr in der Alten Dorfstraße Einmündung Scheewinkel in Vechelde.

Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell