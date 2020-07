Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 22. Juli 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: 23-jähriger Mann von Unbekannten verprügelt

Mittwoch, 22.07.2020, gegen 00:40 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in die Berliner Straße gerufen. Vor Ort wurde ein 23-jähriger Mann aus Salzgitter angetroffen, der angab von drei unbekannten Männern ohne ersichtlichen Grund angegriffen und geschlagen worden zu sein. Hierbei sei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen. Die Unbekannten hätten dann von ihm abgelassen und seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Fahndung durch mehrere Funkstreifenwagen verlief ergebnislos. Der 23-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beschreibung der Unbekannten: 1.) männlich, zirka 20 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Jeans, dunklen Sneakern, orangenes T-Shirt und weißem Cap. 2.) männlich, zirka 20 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit dunklen Sneakern, dunkler Jeans, weißem T-Shirt. 3.) männlich, zirka 20 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit dunklen Sneakern, dunkler Jeans, dunklem Oberteil mit langem Arm. Durch die Schlägerei sind auch zwei am Fahrbahnrand parkende PKW beschädigt worden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Mittwoch, 22.07.2020, gegen 00:30 Uhr

Am Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei einen 33-jährigen Autofahrer, der mit einem Auto die Konrad-Adenauer-Straße befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell