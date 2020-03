Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf: Wem gehört der Krankenfahrstuhl?

Bild-Infos

Download

Neubrandenburg (ots)

Am 23.03.2020 gegen 06:20 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in die Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg gerufen, da dort einen Krankenfahrstuhl stehen soll. Die Beamten konnten aus Richtung Neustrelitz kommend, ca. 100 Meter vor der Kreuzung zur Umgehungsstraße einen blauen Krankenfahrstuhl ohne Versicherungskennzeichen feststellen. Der Krankenfahrstuhl stand am Fahrbahnrand, also nicht auf der Straße und hat somit auch keine Verkehrsteilnehmer behindert.

Die Beamten haben den Krankenfahrstuhl sichergestellt und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Es konnte keine Individualnummer festgestellt werden. Bisher ist unklar, wem der Krankenfahrstuhl gehört bzw. gehörte. In Neubrandenburg liegt keine Diebstahlsanzeige eines Krankenfahrstuhls vor. Am Krankenfahrstuhl befanden sich zwei alte Versicherungskennzeichen, durch die aber ebenfalls keine Angaben von dem aktuellen Halter erlangt werden konnten.

Die Polizei sucht den Halter des Krankenfahrstuhls sowie Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wie der Krankenfahrstuhl an den Fahrbahnrand der Neustrelitzer Straße gekommen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell