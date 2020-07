Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 23. Juli 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Kellereinbruch, Werkzeug entwendet

Mittwoch, 22.07.2020, zwischen 05:00 Uhr und 14:25 Uhr

Am Mittwoch, zwischen 05:00 Uhr und 14:25 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach Aufbrechen eines Kellerabteils entwendeten der oder die Täter einen dort vorgefundenen Akkuschrauber sowie das dazugehörige Ladegerät. Der Versuch eine Wohnungstür innerhalb des Hauses aufzubrechen gelang indes nicht. Der entstandene Schaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Bad: Einbruch in einen Verkaufsmarkt und in einen Gewerbebetrieb

Dienstag, 21.07.2020, bis Mittwoch, 22.07.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Büro eines Verkaufsmarktmarktes in der Daimlerstraße in Salzgitter Bad. Im Büro des Marktes wurde der dort befindliche Tresor angegangen. Zum erlangten Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufbruch in die Halle eines Gewerbetriebes in der Straße Voßpaß. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit ebenfalls keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

