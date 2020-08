Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 82-Jähriger verletzt sich bei Unfall mit Elektromobil

Ein Alleinunfall mit einem Elektromobil hat sich am Dienstag (25. August) um 10.35 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Wenden ereignet. Zunächst befuhr ein 82-Jähriger mit seiner elektronischen Mobilitätshilfe den Parkplatz des Supermarktes mit der Absicht, diese dort abzustellen. Beim Absteigen betätigte er versehentlich den Beschleunigungshebel des Elektromobils. Dadurch rollte dieses mit dem 82-Jährigen eine abgehende Böschung hinab. Im unteren Bereich der Böschung kam es zur Kollision mit einem dort befindlichen Bushaltestellenhäuschen. Durch den Zusammenstoß zerbrach das Glas und der 82-Jährige wurde verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand sowohl Sachschaden an dem Bushaltestellenhäuschen als auch an dem Elektromobil.

