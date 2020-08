Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag auf der B28 bei Feldstetten.

Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Renault von Feldstetten in Richtung Zainingen. In einem Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein MAN Sattelzug kam entgegen. Dessen 57-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen. Das misslang. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 22-Jährige lediglich leichte Verletzungen. Vorsorglich kam sie in ein Krankenhaus. Durch den Unfall liefen mehrere hundert Liter Betriebsstoffe an dem Sattelzug aus. Nach Begutachtung durch einen Mitarbeiter des Landratsamtes wurde der Grünstreifen im Bereich der Unfallstelle vorsorglich abgebaggert. Die Unfallstelle musste mittels Reinigungsmaschine gesäubert werden. Vermutlich führte ein Sekundenschlaf der 22-Jährigen zum Unfall. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 90.000 Euro. Die B28 war bis etwa 23 Uhr gesperrt.

