Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss und Grevenbroich - Zeugen gesucht

Grevenbroich, Neuss (ots)

Langfinger waren im Rhein-Kreis Neuss unterwegs. Am Montag (24.08.), gegen 13:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte Frauen, in ein Reihenhaus an der Wilhelmitenstraße in Grevenbroich zu gelangen. Die beiden Tatverdächtigen öffneten auf bislang unbekannte Weise die Hauseingangstür und betraten den Eingangsbereich. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Da zudem die Bewohner des Hauses anwesend waren, traten die beiden Frauen die Flucht an und entkamen unerkannt - jedoch auch ohne Beute.

Eine direkte Fahndung in der Umgebung durch die hinzugerufene Polizei verlief ohne Ergebnis. Die beiden Frauen sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen und 165 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie trugen graue Kleidung. Eine der beiden trug dazu noch ein graues Kopftuch.

In der Nacht von Montag (24.08.) auf Dienstag (25.08.) geriet ein Einfamilienhaus an der Neukirchener Straße in Neuss-Rosellen ins Visier von Einbrechern. Im Tatzeitraum zwischen 20:15 Uhr am Montag und 17 Uhr am Dienstag verschafften sich ein oder mehrere Verdächtige Zutritt zum Haus, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

