Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Dormagen (ots)

Am Dienstag (25.08.), um kurz nach 17 Uhr, verunglückte eine 24-jährige Motorradfahrerin, als sie auf der Haberlandstraße, nahe der Kreuzung Robert-Koch-Straße, die Kontrolle über das Zweirad verlor und mit parkenden Autos kollidierte. Die junge Frau zog sich erhebliche Verletzungen zu, die einen Transport in ein Krankenhaus notwendig machten. Die Polizei nahm den Unfall auf und sperrte zu diesem Zweck die Haberlandstraße, zwischen der Robert-Koch- und der Zonser Straße vorübergehend. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell