Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dumm gelaufen - Verdächtiger kehrt zum Tatort zurück

Neuss (ots)

An der Batteriestraße überraschte ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen (25.08.), gegen 4:53 Uhr, zwei Verdächtige, die offenbar von der Terrasse eines Gastronomiebetriebs Leergut stahlen. Als die ertappten Diebe den Zeugen bemerkten, flüchteten sie Hals über Kopf und ließen ein Fahrrad am Tatort zurück. Während Polizisten vor Ort den Zeugen befragten, die Fahndung einleiteten und Spurensicherung betrieben, erschien ein 30-jähriger Mann und gab an, sein Fahrrad abholen zu wollen. Er habe es nach einer Spazierfahrt dort abgestellt. Auf Vorhalt der Beamten, räumte er jedoch die Tat ein. Die Polizisten legten eine entsprechendes Strafanzeige gegen ihn vor. Auch das Fahrrad sah der Neusser nicht wieder. Die Polizisten stellten es wegen Diebstahlsverdacht sicher. Die Ermittlungen auch hinsichtlich des flüchtigen Komplizen dauern an.

