Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Paderborn-Neuenbeken, Beker Grundweg (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Trekking-Rad den Wald- und Wirtschaftsweg aus Richtung Altenbeken kommend in Fahrtrichtung Neuenbeken. Er war der vorletzte Fahrer in einer Gruppe von insgesamt 12 Radfahrern. Auf dem Schotterweg übersah er einen ca. 5 cm starken Ast. Beim Überfahren des Ast stürzte er und schlug mit dem Gesicht auf den Boden auf. Die dadurch erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er stationär verblieb. Da er bei dem Sturz einen Helm trug, wurden schlimmere Kopfverletzungen verhindert. Der Sachschaden am Fahrrad und an der Bekleidung des Radfahrers wird von der Polizei auf ca. 100,00 Euro beziffert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell