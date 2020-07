Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer zerstört historische Fachwerkscheune

Hövelhof (ots)

(mb) Am Freitagmorgen ist eine alte Fachwerkscheune an der Detmolder Straße in Riege durch ein Feuer völlig zerstört worden.

Nachbarn bemerkten gegen 06.15 Uhr aufsteigenden Rauch auf dem derzeit unbewohnten Hofgelände und alarmierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Löschkräfte stand eine am Haupthaus angebaute, leer stehende Scheune in Vollbrand. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert stürzte während der Löscharbeiten ein. Andere Anbauten und das Haupthaus konnten weitestgehend gerettet werden. Zum Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

