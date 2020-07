Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder ein BMW gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Am frühen Freitagmorgen ist an der Anton-Heinen-Straße ein BMW X6M entwendet worden.

Zeugen wurden gegen 03.25 Uhr durch die Alarmanlage eines Autos geweckt. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer an einem vor dem Haus geparkten BMW. Der Wagen wurde gestartet und einer der Männer fuhr mit dem Auto davon. Der zweite Tatverdächtige entfernte sich zu Fuß in Richtung Pontanusstr. Aufgrund der Motorengeräusche geht der Zeuge davon aus, dass der gestohlene BMW auf der Bahnhofstraße stadtauswärts fuhr. Die Täter müssen mit einem anderen Fahrzeug gekommen sein. Das Auto muss in Tatortnähe gestanden haben und wurde vermutlich vom zweiten Tatverdächtigen zur Flucht genutzt. Der entwendete silbergraue BMW X6M ist aus dem Baujahr 2010, hatte ein PB-Kennzeichen und war mit einem keyless-go-System ausgestattet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

