Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei BMW's in einer Nacht entwendet

Paderborn (ots)

(mb) In der Südstadt sind in der Nacht zu Mittwoch ein BMW X5 und ein BMW 3er Modell gestohlen worden.

An der Husener Straße schlugen die Täter auf einem Hofgrundstück südlich der B64 zu. Ein schwarzer BMW X5 aus dem Baujahr 2011 stand am Dienstag gegen 22.00 Uhr noch auf dem Hof. Morgens um 05.00 Uhr wurde der Diebstahl des Autos mit Paderborner Kennzeichen festgestellt.

Um 06.50 Uhr bemerkte der Besitzer eines schwarzen 3er BMW, Baujahr 2010, das sein Auto über Nacht entwendet wurde. Er hatte den in Paderborn zugelassenen Wagen abends gegen 23.00 Uhr auf dem Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Bahneinschnitt abgestellt.

In beiden Fällen hatten die Täter keine Spuren hinterlassen. Beide Autos verfügen über ein "keyless-go"-System. Vermutlich nutzten die Autodiebe technische Geräte, um die Funkwellen der im Haus liegenden Autoschlüssel abzufangen und zu verstärken, sodass die Fahrzeuge geöffnet und gestartet werden konnten.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit keyless-go-Systemen:

- Legen Sie den Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Schirmen Sie das Funksignal ab. Geeignet und zumeist nicht teuer sind z. B. Aluminiumhüllen. Testen Sie, ob die Schutzhülle wirkt, in dem Sie sich mit ihrem abgeschirmten Schlüssel direkt neben ihr Auto stellen. Wenn sich das Fahrzeug nicht wie gewohnt öffnet, dann haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

- Möglicherweise lässt sich der Komfortzugang Ihres Autos temporär deaktivieren. Fragen Sie dazu beim Hersteller nach, wie dies funktioniert.

