POL-PB: Corinna Koptik leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

(mb) Landrat Manfred Müller hat Anfang Juli Kriminalhauptkommissarin Corinna Koptik die Sachgebietsleitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Kreispolizeibehörde Paderborn übertragen. Koptik blickt auf eine 15-jährige Tätigkeit als Pressesprecherin bei der Polizei in Gütersloh zurück. Zuletzt war sie als stellvertretende Leiterin eines Kommissariats in Rheda-Wiedenbrück eingesetzt. Müller: "Mit Corinna Koptik haben wir eine medienerfahrene Polizistin in unser bewährtes Team für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geholt. Neben fundierten Informationen für Presse und Medien versorgt unser PÖA-Team die sozialen Medien und die Webseite der Behörde mit polizeilichen Themen. Sie sorgen für Transparenz und sind ein Bindeglied zu unseren Bürgerinnen und Bürgern." Neben der Öffentlichkeitsarbeit nach außen obliegt dem Sachgebiet die Betreuung des Intranets, einem Teil der internen Kommunikation innerhalb der Behörde. Müller stellt die Kriminalhauptkommissarin an die Seite von Polizeihauptkommissar Michael Biermann und Mark Heinemann, die vielen als Pressesprecher der Paderborner Polizei bekannt sind. Für eine weitere Stelle für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Kreispolizeibehörde läuft derzeit das Auswahlverfahren.

Landrat Manfred Müller (l.) und Leitender Polizeidirektor Andreas Kornfeld (r.) mit KHK'in Corinna Koptik, Sachgebietsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Paderborn. (Foto: Polizei Paderborn)

