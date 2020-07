Polizei Paderborn

POL-PB: Hasen ausgewichen und überschlagen

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Bei einem Wildunfall hat eine junge Autofahrerin am Dienstag Verletzungen erlitten.

Die 23-jährige Renault-Twingo-Fahrerin fuhr gegen 14.45 Uhr auf der L754 von Haaren in Richtung Büren. Etwa 300 Meter nach dem Parkplatz "Jägerweg" lief ein Feldhase von links über die Fahrbahn. Die junge Fahrerin wich dem Tier nach rechts aus und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Graben kollidierte der Twingo mit einem Baumstumpf und überschlug sich am Waldrand. Das Auto blieb mit Totalschaden auf der linken Seite liegen. Die verletzte Fahrerin konnte das Auto selbständig verlassen. Andere Autofahrer leisteten Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Am Dienstagabend nahm die Polizei im Kreis Paderborn zwei weitere Wildunfälle mit einem Reh und einem Fuchs auf. Gleich fünf Wildunfälle mit Rehen, Hasen und einem Waschbären ereigneten sich im Laufe des Montags.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell