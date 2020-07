Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorinnen bestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Einer 82-jährigen Seniorin ist am Montag in der Innenstadt die Geldbörse entwendet worden. Zudem hoben die Täter noch Geld vom Konto des Opfers ab. Auch in Elsen wurde eine Seniorin bestohlen

Eine Paderbornerin erledigte gegen 11.00 Uhr Bankgeschäfte an den Automaten eines Geldinstituts Im Schildern. Bevor sie die Bank mit ihrem Rollator verließ, hob sie noch mehrere hundert Euro am Geldautomaten ab. Schon in der Bank fielen ihr zwei Männer auf, die sich verdächtig verhielten und ihr sehr nah gekommen waren. Die beiden Fremden tauchten dann auch in der Gaukirche auf, wo die 82-Jährige Kerzen anzündete und etwas später in einer Metzgerei beim Einkaufen. Beim Verlassen des Geschäfts Im Schildern begegneten ihr die Männer erneut. Kurz darauf bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihres Portmonees. Die Frau informierte die Polizei und eilte wieder zur Bank, um ihr Konto sperren zu lassen. Dabei fiel auf, dass zwischenzeitlich über tausend Euro illegal vom Bankkonto des Opfers abgebucht worden waren. Eventuell hatten die Tatverdächtigen die PIN-Nummer ausgespäht, als die Seniorin in der Bank Geld abhob.

Einer der Tatverdächtigen ist 25 bis 30 Jahre alt, 1, 75 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Weste und eine Dunkle Hose. Der mutmaßliche Komplize war um die 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine kompakte Figur. Der Mann hatte gräuliches Haar und war komplett dunkel gekleidet.

In Elsen wurde eine 77-jährige Frau gegen 13.00 Uhr vor einer Apotheke an der Von-Ketteler-Straße von einem Mann angesprochen, der Kleingeld gewechselt haben wollte. Während die Seniorin in ihrer Geldbörse nach Wechselgeld suchte, griff der Fremde selbst in das Portmonee. Die Frau zog ihre Börse weg. Der Mann versuchte auch an Geldscheine zu kommen. Das muss ihm unbemerkt auch gelungen sein. Nachdem der Mann gegangen war stellte das Opfer den Diebstahl einiger Euroscheine fest. Der Täter hatte ein südländisches Aussehen, war 40 bis 50 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Er trug eine rote Kappe und eine helle Jacke.

Sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die Tricks von Taschendieben sind vielfältig - eins ist aber immer gleich: Die Diebinnen und Diebe nutzen sorgloses und unachtsames Verhalten oder die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Viele Informationen, Tipps und Ratschläge zum Thema sind auf folgender Internetseite zusammengefasst:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Ganz wichtig: Lassen Sie Ihre PIN-Eingabe beim Geldabheben nicht ausspähen. Verdecken Sie das Tastenfeld konsequent mit der Hand oder anderen Hilfsmitteln.

