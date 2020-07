Polizei Paderborn

POL-PB: Junger Mann springt aus fahrendem Bus

Paderborn (ots)

(mb) Ein 20-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Elsen aus einem fahrenden Bus gesprungen und dabei leicht verletzt worden.

Der junge Mann stieg gegen 20.00 Uhr in Sande in den Linienbus. Er wollte in Elsen an der Bushaltestelle Sander Straße aussteigen und drückte die Halteanforderung. Als der Busfahrer an der Haltestelle vorbeifuhr, betätigte der 20-Jährige Fahrgast den Sicherheitshebel an der hinteren Tür, öffnete die Tür manuell und sprang aus dem fahrenden Bus. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

