Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen und einer Leichtverletzten

Freiburg (ots)

An der Einmündung Lörrach-Brombach auf die B317 kam es am Donnerstag, 12.12.19, gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Mercedes-Fahrerin soll aus Brombach kommend auf die B317 eingefahren sein und hierbei die Vorfahrt eines in Richtung Steinen fahrenden Mercedes-Fahrers missachtet haben. Dieser konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Hinter dem Mercedes kam es in der Folge dann jedoch zum Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine 36-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Im Feierabendverkehr kam es durch den Unfall zu in beiden Richtungen zu Verkehrsbehinderungen.

